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Верховная Рада приняла "антиахметовский" закон

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 14:21
Верховная Рада приняла
Заседание Верховной Рады (Фото: пресс-служба Слуги народа)

30 ноября Верховная Рада приняла по спецпроцедуре так называемый ресурсный законопроект №5600. "За" документ, который вносит изменения в Налоговый кодекс, проголосовали 255 народных депутатов.

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Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, представляя законопроект, отметил, что наверняка это самый тяжелый законопроект в этом году.

"В законопроект было подано до первого чтения 11 500 депутатских предложений и поправок. Поэтому Верховная Рада применила процедуру, предусмотренную статьей 119-1 Регламента. В результате этой процедуры от каждой депутатской фракции и группы было подано по пять правок. Большинство депутатских фракций подали эти правки", — пояснил Гетманцев.

Днем ранее на брифинге Гетманцев уточнил, что законопроект в зале представлен в том виде, в каком был предложен комитетом. То есть без 97 правки (формула добычи железной руды "минус логистика").

"На сегодняшний день этот законопроект неоднократно переносился, потому что продолжались консультации. Они касались добычи недр с налогообложением некоторых видов хозяйственной деятельности в Украине, в частности аграрного сектора. Больше всего дискуссий происходило вокруг формулы, по которой исчисляется плата за пользование добычей недр (97 правка)", – сказал Гетманцев.

Отметим, что во время голосования правка 97 была поставлена на подтверждение в зале, но ее не поддержали.

В принятой редакции депутаты решили сохранить повышение налоговой нагрузки на добычу железной руды.

Гетманцев также добавил, что ресурсы от данного законопроекта будут отражены в бюджете-2022.

В интервью Forbes Гетманцев уточнил, что №5600 может принести в бюджет 20–25 млрд грн.

Сельскохозяйственный налог – 10 млрд грн; акциз на алкоголь и табачные изделия – 3 млрд грн; экологический налог – 2,1 млрд грн; отмена моратория на нормативную оценку земли – 2,2 млрд грн; отмена упрощенного налогообложения для производителей птицы – 1 млрд грн.

"От налога на железную руду мы рассчитывали получить 3,5 млрд грн, но, учитывая снижение цены на мировых рынках, эта цифра будет меньше", – сказал Гетманцев.

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Законопроект №5600 называют "антиахметовским" или "антиолигархическим", т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе, и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%.

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Наталия Софиенко
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верховная рада антиахметовский законопроект законопроект №5600 ресурсный законопроект
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