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Скандал в центробанке США. Вице-президент ФРС ушел в отставку из-за торговли акциями

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 13:42
Скандал в центробанке США. Вице-президент ФРС ушел в отставку из-за торговли акциями - Фото
Ричард Кларида (Фото: ЕРА)

Вице-президент Федеральной резервной системы США Ричард Кларида уходит с должности за пару недель до истечения полномочий, пишет FT.

Кларида досрочно уходит в отставку после того, как стало известно, что он незаконно занимался продажей акций в начале пандемии. Чиновник скрыл перевод суммы от $1 млн до $5 млн из фонда облигаций в фонд акций за считаные дни до решения ФРС об экстренных мерах по поддержке фондового рынка. 

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Его уход знаменует собой третью крупную отставку высокопоставленного чиновника ФРС за последние месяцы из-за торговой активности. Эрик Розенгрен и Роберт Каплан, возглавлявшие два региональных отделения банка, ушли в отставку в сентябре.

"Для центрального банка невероятно плохо, что три его высокопоставленных чиновника уходят в отставку в течение нескольких месяцев за нарушение правил", — сказал бывший сотрудник ФРС.

Торговый скандал впервые разразился в сентябре, когда выяснилось, что в прошлом году Розенгрен и Каплан часто покупали и продавали отдельные акции, а также владели долями в нескольких инвестиционных фондах.

Скандальные причины увольнения Кларида создают "дефицит доверия" к ФРС, что опасно в преддверии повышения ключевой ставки в этом году, отмечают эксперты газеты.

Директор Центра фискальной и денежно-кредитной политики Брукингского института Дэвид Вессель отмечает, что подобные скандалы серьезно подрывают доверие к ФРС и создают образ ведомства как элитного института, "работающего скорее на банкиров, а не на благо общества".

  •  Американский индекс S&P 500 снизился к началу 2022-го на 1,9% — это худшее начало года с 2016 года. Рынки падают на опасениях, что ФРС США повысит ставки быстрее, чем закладывали инвесторы. Goldman Sachs ждет от ФРС четырех подъемов ставки в этом году. Рост ставки ожидается в марте, июне, сентябре и декабре.
  • МВФ предупредил развивающиеся страны об экономических проблемах из-за повышения ставки ФРС.
  • Опасения по поводу повышения ставок ФРС также плохо влияют и на курс биткоина.

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Наталия Софиенко
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увольнение ФРС скандал центробанк США
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