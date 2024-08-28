Собственный капитал Нацбанка превысил полтриллиона гривень
За первое полугодие 2024 года Национальный банк увеличил размер собственного капитала до 543 млрд грн, что на 29% больше, чем на конец прошлого года – 420 млрд грн. Об этом сообщает Нацбанк.
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Увеличение капитала произошло в основном за счет накопления прибыли текущего года.
Он составил 122,6 млрд грн за полгода и был сформирован в основном за счет переоценки финансовых инструментов в размере 115,4 млрд грн (в результате изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости).
В то же время объем активов НБУ по итогам первого полугодия уменьшился на 1% и составляет 2,38 трлн грн.
На это повлияло уменьшение на 6,5% международных резервов (с $40,5 млрд до $37,9 млрд) и уменьшение на 18% кредитного портфеля за счет погашения банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.
Обязательства Нацбанка к концу первого полугодия 2024 года составляли 1,83 трлн, что составляет 77% от активов.
- В мае 2024 года сообщалось, что по результатам первого квартала прибыль украинских банков составила 40,5 млрд грн.
- 1 августа НБУ сообщил, что банки лишились 4,2 млрд грн проблемных кредитов за полгода.
- В августе Нацбанк объяснил рекордную доходность украинских банков: за полгода – 79 млрд грн.