Собственный капитал Нацбанка превысил полтриллиона гривень

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За первое полугодие 2024 года Национальный банк увеличил размер собственного капитала до 543 млрд грн, что на 29% больше, чем на конец прошлого года – 420 млрд грн. Об этом сообщает Нацбанк.

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Увеличение капитала произошло в основном за счет накопления прибыли текущего года.

Он составил 122,6 млрд грн за полгода и был сформирован в основном за счет переоценки финансовых инструментов в размере 115,4 млрд грн (в результате изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости).

В то же время объем активов НБУ по итогам первого полугодия уменьшился на 1% и составляет 2,38 трлн грн.

На это повлияло уменьшение на 6,5% международных резервов (с $40,5 млрд до $37,9 млрд) и уменьшение на 18% кредитного портфеля за счет погашения банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.

Обязательства Нацбанка к концу первого полугодия 2024 года составляли 1,83 трлн, что составляет 77% от активов.