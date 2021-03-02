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Украина ждет транш МВФ в этом году – советник Зеленского

02.03.2021, 08:54
Украина ждет транш МВФ в этом году – советник Зеленского - Фото
Международный валютный фонд (Фото: Jim Lo Scalzo/ЕРА)

Украина ждет очередной транш от Международного валютного фонда в этом году. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает ОП.

По его словам, сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается.

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Он отметил, что Верховная Рада должна принять изменения в законодательство, необходимые для получения очередного транша.

"Мы ждем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на 5 миллиардов долларов – 2,1 миллиарда мы уже получили", – отметил он.

Устенко подчеркнул, что успешное сотрудничество с МВФ даст Украине возможность делать более выгодные заимствования на международном рынке и является хорошим сигналом для иностранных инвесторов. Также он добавил, что 2020-й был сложным в вопросе привлечения инвестиций, но украинская экономика может получить около 3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в текущем году.

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Наталия Софиенко
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Олег Устенко МВФ транш украинская экономика
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