Украина ждет транш МВФ в этом году – советник Зеленского
Украина ждет очередной транш от Международного валютного фонда в этом году. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает ОП.
По его словам, сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается.
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Он отметил, что Верховная Рада должна принять изменения в законодательство, необходимые для получения очередного транша.
"Мы ждем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на 5 миллиардов долларов – 2,1 миллиарда мы уже получили", – отметил он.
Устенко подчеркнул, что успешное сотрудничество с МВФ даст Украине возможность делать более выгодные заимствования на международном рынке и является хорошим сигналом для иностранных инвесторов. Также он добавил, что 2020-й был сложным в вопросе привлечения инвестиций, но украинская экономика может получить около 3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в текущем году.
- 11 января 2021 года миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.
- 14 января Кабинет министров Украины обсудил с МВФ намерение правительства регулировать цены на газ для населения.
- 15 января министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в 2021 году Украина готова погасить рекордные долговые обязательства: для этого необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом.
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