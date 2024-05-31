Украина конфискует почти 2 млрд грн у латвийской фирмы, связанной с 1xBet

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Высший антикоррупционный суд 31 мая разрешил взыскать в доход государства почти 2 млрд грн латвийской фирмы Royal Pay Europe, связанной с российским букмекером 1xBet. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

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ВАКС частично удовлетворил иск министерства и конфисковал у Royal Pay Europe:

→ 53 млн грн;

→ $3,49 млн (141,5 млн грн);

→ 54 316 евро (2,4 млн);

→ военные облигации на 1,75 млрд грн.

Решение может быть обжаловано в апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней.

Иск министерства базируется на материалах Государственного бюро расследований, установившего связь между Royal Pay Europe и 1xBet.

С января 2023 года Royal Pay Europe находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (на пять лет), тогда как против юридического лица 1xBet в Украине (ООО "Твоя беттинговая компания") действуют 50-летние санкции.