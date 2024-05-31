Україна конфіскує майже 2 млрд грн у латвійської фірми, пов'язаної з 1xBet
Вищий антикорупційний суд 31 травня дозволив стягнути в дохід держави майже 2 млрд грн латвійської фірми Royal Pay Europe, пов'язаної з російським букмекером 1xBet. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.
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ВАКС частково задовольнив позов міністерства і конфіскував у Royal Pay Europe:
→ 53 млн грн;
→ $3,49 млн (141,5 млн грн);
→ 54 316 євро (2,4 млн);
→ військові облігації на 1,75 млрд грн.
Рішення може бути оскаржене в апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів.
Позов міністерства базується на матеріалах Державного бюро розслідувань, яке встановило зв'язок між Royal Pay Europe і 1xBet.
З січня 2023 року Royal Pay Europe перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони (на п'ять років), тоді як проти юридичної особи 1xBet в Україні (ТОВ "Твоя беттінгова компанія") діють 50 річні санкції.
- У травні 2023 року суд передав підсанкційне ТОВ "Твоя беттінгова компанія" в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. За версією слідства, компанія з червня 2021 року до квітня 2022 року організувала та проводила букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі інтернет без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу). Це призвело до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету понад 500 млн грн.
- У червні 2023 року один із засновників 1xBet Сергій Каршков помер після невдалої медичної процедури.