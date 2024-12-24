Украина получила $1 млрд через механизм Всемирного банка в поддержку реформ

Украина получила транш на $1 млрд благодаря достижению результатов в реформах

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Украина получила $1 млрд ссуды через механизм Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста" от Японии и Великобритании. Об этом сообщает Министерство финансов.

Часть денег – $567 млн – это гарантии правительства Японии через целевой фонд Всемирного банка Advance Ukraine. Остальные $483 млн – гарантии правительства Великобритании.

"Привлеченные средства направим на укрепление нашей экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина смогла получить транш благодаря достижению результатов для обеспечения устойчивого роста в сфере таможенной и налоговой политики, борьбы с коррупцией, поддержки государственных предприятий, развития частного сектора и логистической инфраструктуры.