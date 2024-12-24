Украина получила $1 млрд через механизм Всемирного банка в поддержку реформ
Украина получила $1 млрд ссуды через механизм Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста" от Японии и Великобритании. Об этом сообщает Министерство финансов.
Часть денег – $567 млн – это гарантии правительства Японии через целевой фонд Всемирного банка Advance Ukraine. Остальные $483 млн – гарантии правительства Великобритании.
"Привлеченные средства направим на укрепление нашей экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина смогла получить транш благодаря достижению результатов для обеспечения устойчивого роста в сфере таможенной и налоговой политики, борьбы с коррупцией, поддержки государственных предприятий, развития частного сектора и логистической инфраструктуры.
- 27 ноября Украина получила финансовый транш от Всемирного банка на сумму $4,8 млрд.
- 28 ноября Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере $664 млн для проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).