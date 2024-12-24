Україна отримала $1 млрд через механізм Світового банку на підтримку реформ
Україна отримала $1 млрд позики через механізм Світового банку на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Частина грошей – $567 млн – це гарантії уряду Японії через цільовий фонд Світого банку Advance Ukraine. Інші $483 млн – гарантії уряду Великої Британії.
"Залучені кошти спрямуємо на зміцнення нашої економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах", – зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Україна змогла отримати транш завдяки досягненню результатів для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури.
- 27 листопада Україна отримала фінансовий транш від Світового банку на суму $4,8 млрд.
- 28 листопада Світовий банк затвердив додаткове фінансування розміром $664 млн для проєкту "Інвестиції у соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).