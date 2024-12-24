Україна отримала $1 млрд через механізм Світового банку на підтримку реформ

Україна отримала транш на $1 млрд завдяки досягненню результатів у реформах

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Україна отримала $1 млрд позики через механізм Світового банку на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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Частина грошей – $567 млн – це гарантії уряду Японії через цільовий фонд Світого банку Advance Ukraine. Інші $483 млн – гарантії уряду Великої Британії.

"Залучені кошти спрямуємо на зміцнення нашої економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах", – зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Україна змогла отримати транш завдяки досягненню результатів для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури.