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Украина взяла арестованные деньги банков РФ для выплаты компенсаций за разрушенное жилье

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 15:37
Украина взяла арестованные деньги банков РФ для выплаты компенсаций за разрушенное жилье - Фото
Сбербанк (Фото - EPA)

Для выплаты украинцам компенсаций за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье использовались также и арестованные средства российских банков, работавших в Украине. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии Слуга народа Елена Шуляк рассказала в комментарии Укринформу.

Самая большая сумма была от дочки российского Сбербанка, работавшей в Украине.

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Шуляк надеется, что российские активы, арестованные в других странах мира, будут передаваться Украине и будут направляться, в том числе на выплату компенсаций украинцам.

Наталия Софиенко
российские банкиповрежденное жилье
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