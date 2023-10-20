Украина взяла арестованные деньги банков РФ для выплаты компенсаций за разрушенное жилье
20.10.2023, 15:37
Сбербанк (Фото - EPA)
Для выплаты украинцам компенсаций за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье использовались также и арестованные средства российских банков, работавших в Украине. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии Слуга народа Елена Шуляк рассказала в комментарии Укринформу.
Самая большая сумма была от дочки российского Сбербанка, работавшей в Украине.
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Шуляк надеется, что российские активы, арестованные в других странах мира, будут передаваться Украине и будут направляться, в том числе на выплату компенсаций украинцам.
- 4 сентября 2023 года украинцам упростили получение компенсаций через єВідновлення.
- К началу сентября государство выплатило 1 млрд грн компенсаций за ремонт жилья – где больше всего.
- 19 сентября Кабмин расширил категории бизнесов, которые могут обслуживать ремонты по єВідновленню.
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