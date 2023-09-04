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Украинцам хотят упростить получение компенсаций по єВідновленню

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 17:22
Украинцам хотят упростить получение компенсаций по єВідновленню - Фото
Разрушенный дом после попадания снаряда (фото: EPA)

Украинцам, чье жилье пострадало в результате российской агрессии, могут упростить получение компенсации по программе єВідновлення. Речь идет об отмене справки о несудимости, которая входит в пакет необходимых документов для получения помощи. Об этом на встрече "Парламент и граждане: открытый диалог в период войны" с общественностью, организованной при поддержке проекта USAID, сообщила Председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии Слуга Народа Елена Шуляк.

"В нескольких городах вместо защиты эта справка лишь усложняла процесс, поэтому не исключаю, что эта норма вскоре будет отменена. Также вместе с Министерством юстиции мы нарабатываем изменения в законодательство, чтобы сделать упрощенный судебный порядок для случаев, когда у человека по каким-то причинам нет документов", – отметила нардеп.

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Также она сообщила, что упрощать процедуру получения компенсации будут жители полностью разрушенных городов, например, на востоке Украины. Кроме этого, этой осенью начнется третий и четвертый этап программы, подчеркнула Шуляк.

Заявления о разрушении жилья на сегодня подали уже более 500 тысяч человек. Около 40 тысяч направили заявления на компенсацию по программе єВідновлення. Более 11 тысяч семей воспользовались такой возможностью и получили целевые деньги на свои карты. Более 100 миллионов израсходовано на строительные материалы и работы.

"Украинцы, получившие компенсацию в рамках єВідновлення, совершили уже 7 719 операций на сумму 94 млн грн. Средний чек составляет 12 000 грн", – сообщила Шуляк.

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Наталия Софиенко
елена шулякєвідновлення
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