RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Українцям хочуть спростити отримання компенсацій за єВідновленням

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 17:22
Українцям хочуть спростити отримання компенсацій за єВідновленням - Фото
Зруйнований будинок після влучання снаряду (фото: EPA)

Українцям, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії, можуть спростити отримання компенсації за програмою єВідновлення. Йдеться про скасування довідки про несудимість, яка зараз входить до пакету необхідних документів для отримання допомоги. Про це на зустрічі "Парламент та громадяни: відкритий діалог у період війни" з громадськістю, організованій за підтримки проєкту USAID, повідомила Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії Слуга Народу Олена Шуляк.

"У кількох містах замість захисту ця довідка лише ускладнювала процес, тому не виключаю, що цю норму невдовзі скасують. Також разом з Міністерством юстиції ми напрацьовуємо зміни до законодавства, щоб зробити спрощений судовий порядок для випадків, коли в людини з якихось причин немає документів", – зауважила нардепка.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Також вона повідомила, що спрощувати процедуру отримання компенсації будуть для жителів повністю зруйнованих міст, наприклад, на сході України. Крім того, цієї осені розпочнеться третій і четвертий етап програми єВідновлення, наголосила Шуляк.

Заяви про руйнування житла на сьогодні подали вже понад 500 тисяч людей. Майже 40 тисяч надіслали заяви на компенсацію за програмою єВідновлення. Понад 11 тисяч сімей скористатися такою можливістю й отримали цільові гроші на свої картки. Понад 100 мільйонів витрачено на будівельні матеріали та роботи.

"Українці, які отримали компенсацію у межах єВідновлення, здійснили вже 7 719 операцій на суму 94 млн грн. Середній чек становить 12 000 грн", – повідомила Шуляк.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті
Наталія Софієнко
олена шулякєВідновлення
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 