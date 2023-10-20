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Україна взяла арештовані гроші банків РФ для виплати компенсацій за зруйноване житло

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 15:37
Україна взяла арештовані гроші банків РФ для виплати компенсацій за зруйноване житло - Фото
Сбербанк (Фото - EPA)

Для виплати українцям компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло використовувалися також і арештовані кошти російських банків, що працювали в Україні. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії Слуга народу Олена Шуляк розповіла в коментарі Укрінформу.

Найбільша сума була від дочки російського Сбербанку, яка працювала в Україні.

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Шуляк сподівається, що російські активи, арештовані в інших країнах світу, передаватимуться Україні та спрямовуватимуться, серед іншого і на виплату компенсацій українцям.

Наталія Софієнко
олена шуляккомпенсаціїросійські банкипошкоджене житло
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