Україна взяла арештовані гроші банків РФ для виплати компенсацій за зруйноване житло
20.10.2023, 15:37
Сбербанк (Фото - EPA)
Для виплати українцям компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло використовувалися також і арештовані кошти російських банків, що працювали в Україні. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії Слуга народу Олена Шуляк розповіла в коментарі Укрінформу.
Найбільша сума була від дочки російського Сбербанку, яка працювала в Україні.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Шуляк сподівається, що російські активи, арештовані в інших країнах світу, передаватимуться Україні та спрямовуватимуться, серед іншого і на виплату компенсацій українцям.
- 4 вересня 2023 року українцям спростили отримання компенсацій через єВідновлення.
- На початок вересня держава виплатила 1 млрд грн компенсацій за ремонт житла – де найбільше.
- 19 вересня Кабмін розширив категорії бізнесів, які можуть обслуговувати ремонти за єВідновленням.
Останні новини
Коментарі