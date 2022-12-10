Укрзалізниця просит на два года отсрочить выплаты по еврооблигациям

Укрзалізниця обратилась к владельцам своих еврооблигаций с предложением отсрочить все выплаты по ним на два года. Речь идет об облигациях с погашением в 2024 году на $594,9 млн под 8,25% и еврооблигаций-2026 на $300 млн под 7,875%. Об этом говорится в биржевых сообщениях УЗ, передает Интерфакс-Украина.

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Компания ожидает получения чистого ущерба в 2022 и 2023 годах, которые преимущественно рассчитывает компенсировать путем субсидий из госбюджета. Ожидается, что в течение этого периода капитальные вложения также частично будут покрыты финансированием международных финансовых организаций.

УЗ напоминает, что смогла успешно и в полном объеме обслужить процентные платежи, причитающиеся по своему долгу по еврооблигациям в июле 2022 года. Компания также отметила, что летом Украина смогла достичь такой двухлетней отсрочки выплат по своим еврооблигациям.

"С тех пор оперативная среда и экономические условия продолжали ухудшаться и неизвестно, когда закончится война", — констатирует Укрзалізниця.

Компания предлагает вознаграждение за согласие отсрочить выплаты в размере 0,5% от номинала.

27 июля группа кредиторов Украины согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года.

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Наталія Софієнко

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