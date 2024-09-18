Ужесточение санкций против РФ. ЕС нацелился на финансовые учреждения

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Европейский Союз может усилить санкции, направленные на финансовые учреждения, поддерживающие потоки военной продукции в Россию и поставки товаров, производимых западными дочерними компаниями в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в интервью Reuters.

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ЕС с 2022 года ввел ряд санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам О'Салливана, эти санкции не являются "волшебными", однако их цель состоит в том, чтобы сделать российскую военную машину более медленной, более дорогой и менее эффективной. Он также отметил, что некоторые компании пытаются обойти санкции, используя пути поставок товаров двойного назначения в Москву.

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О'Салливан подчеркнул, что после дипломатических усилий ЕС удалось сократить такие поставки через страны Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан и Армению. Однако гораздо более сложной задачей является остановка подобных потоков через Юго-Восточную Азию, где страны являются производителями товаров, а не просто транзитными станциями.

"Многие продукты, проходящие через Китай, производятся дочерними предприятиями западных компаний в Юго-Восточной Азии", – отметил О'Салливан, ссылаясь на свой недавний визит во Вьетнам, Таиланд и Малайзию, где он обсуждал эти проблемы.

Особое внимание в санкционной деятельности уделяют финансовым учреждениям, финансирующим перевалку военной продукции в Россию. "Если такие учреждения будут обнаружены, им будет предоставлен выбор: либо прекратить свою деятельность, либо попасть под санкции", — предупредил О'Салливан, добавив, что США уже добились значительного успеха в этом направлении.

Также он отметил, что наибольший вызов для ЕС – это гармонизация выполнения санкционных пакетов в 27 странах-членах блока. В то же время О'Салливан подчеркнул, что санкции уже толкают Россию к военной экономике, что будет иметь серьезные последствия для ее экономического будущего в ближайшие год-два.