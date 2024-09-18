Посилення санкцій проти РФ. ЄС націлився на фінансові установи
Європейський Союз може посилити санкції, спрямовані на фінансові установи, що підтримують потоки військової продукції до Росії та постачання товарів, вироблених західними дочірніми компаніями в Південно-Східній Азії. Про це заявив представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван в інтерв'ю Reuters.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
ЄС із 2022 року запровадив низку санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. За словами О'Саллівана, ці санкції не є "чарівною кулею", проте їхня мета полягає в тому, щоб зробити російську військову машину повільнішою, дорожчою та менш ефективною. Він також зазначив, що деякі компанії намагаються обійти санкції, використовуючи шляхи постачання товарів подвійного призначення до Москви.
Читайте також: Коли заморожені в Європі російські активи допоможуть Україні
О'Салліван підкреслив, що після дипломатичних зусиль ЄС вдалося скоротити такі постачання через країни Центральної Азії, зокрема Казахстан, Узбекистан та Вірменію. Проте значно складнішим завданням є зупинка подібних потоків через Південно-Східну Азію, де країни є виробниками товарів, а не просто транзитними станціями.
"Багато продукції, що проходить через Китай, виготовляється дочірніми підприємствами західних компаній у Південно-Східній Азії", — зазначив О'Салліван, посилаючись на свій нещодавній візит до В'єтнаму, Таїланду та Малайзії, де він обговорював ці проблеми.
Особливу увагу в санкційній діяльності приділяють фінансовим установам, які фінансують перевалку військової продукції до Росії. "Якщо такі установи будуть виявлені, їм буде надано вибір: або припинити свою діяльність, або потрапити під санкції", — попередив О'Салліван, додавши, що США вже досягли значного успіху в цьому напрямку.
Також він зазначив, що найбільший виклик для ЄС — це гармонізація виконання санкційних пакетів у 27 країнах-членах блоку. Водночас О'Салліван наголосив, що санкції вже штовхають Росію до воєнної економіки, що матиме серйозні наслідки для її економічного майбутнього у найближчі рік-два.
- Росії після посилення санкцій довелося закуповувати готівкові долари в африканської держави Руанда.