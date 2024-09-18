Посилення санкцій проти РФ. ЄС націлився на фінансові установи

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Європейський Союз може посилити санкції, спрямовані на фінансові установи, що підтримують потоки військової продукції до Росії та постачання товарів, вироблених західними дочірніми компаніями в Південно-Східній Азії. Про це заявив представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван в інтерв'ю Reuters.

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ЄС із 2022 року запровадив низку санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. За словами О'Саллівана, ці санкції не є "чарівною кулею", проте їхня мета полягає в тому, щоб зробити російську військову машину повільнішою, дорожчою та менш ефективною. Він також зазначив, що деякі компанії намагаються обійти санкції, використовуючи шляхи постачання товарів подвійного призначення до Москви.

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О'Салліван підкреслив, що після дипломатичних зусиль ЄС вдалося скоротити такі постачання через країни Центральної Азії, зокрема Казахстан, Узбекистан та Вірменію. Проте значно складнішим завданням є зупинка подібних потоків через Південно-Східну Азію, де країни є виробниками товарів, а не просто транзитними станціями.

"Багато продукції, що проходить через Китай, виготовляється дочірніми підприємствами західних компаній у Південно-Східній Азії", — зазначив О'Салліван, посилаючись на свій нещодавній візит до В'єтнаму, Таїланду та Малайзії, де він обговорював ці проблеми.

Особливу увагу в санкційній діяльності приділяють фінансовим установам, які фінансують перевалку військової продукції до Росії. "Якщо такі установи будуть виявлені, їм буде надано вибір: або припинити свою діяльність, або потрапити під санкції", — попередив О'Салліван, додавши, що США вже досягли значного успіху в цьому напрямку.

Також він зазначив, що найбільший виклик для ЄС — це гармонізація виконання санкційних пакетів у 27 країнах-членах блоку. Водночас О'Салліван наголосив, що санкції вже штовхають Росію до воєнної економіки, що матиме серйозні наслідки для її економічного майбутнього у найближчі рік-два.