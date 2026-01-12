В 2026 году государство выделит 1 млрд грн на компенсацию ОПК по кредитам и лизингу

Государство будет компенсировать предприятиям ОПК проценты по льготным кредитам и лизингу

Фото пресс-службы НБУ

В 2026 году государство направит 1 млрд грн на частичную компенсацию процентов по льготным кредитам и лизингу для оборонных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Заместитель министра обороны Анна Гвоздяр рассказала, программа льготного кредитования предусматривает возможность привлечения до 100 млн грн на оборотный капитал сроком до трех лет и до 500 млн грн на инвестиционные проекты сроком до пяти лет. Процентная ставка для предприятий ОПК составляет 5% годовых, остальную стоимость финансирования компенсирует государство.

Также в рамках программы льготного финансового лизинга производители могут приобрести транспорт, оборудование и другие основные средства на условиях финансового лизинга под фактически 5% годовых, а остальное компенсирует государство.

"Поддержка предоставляется путем удешевления лизинговых платежей через уполномоченных лизингодателей, отвечающих определенным критериям", сообщили в пресс-службе.