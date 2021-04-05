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В Минфине отмечают прогресс в переговорах с МВФ

05.04.2021, 15:42
В Минфине отмечают прогресс в переговорах с МВФ - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Министерстве финансов отмечают прогресс в переговорах с Международным валютным фондом.Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эфире Интера.

По его словам, в некоторых вопросах Минфин приближается к пониманию с Фондом. 

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"Мы видим определенный прогресс, в последнее время он довольно успешный. И последний звонок, который был у премьер-министра, он свидетельствует о том, что мы сейчас приближаемся к пониманию по некоторым вопросам, которые были еще буквально месяц-два назад сложно реализовать", – пояснил Марченко.

Он подчеркнул, что сценарий сотрудничества с МВФ для Минфина является основным. "Мы можем рассматривать другие сценарии, но они являются нежелательными, ведь имеют соответствующие последствия", – добавил Марченко.

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Наталия Софиенко
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