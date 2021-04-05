В Минфине отмечают прогресс в переговорах с МВФ

В Министерстве финансов отмечают прогресс в переговорах с Международным валютным фондом.Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эфире Интера.

По его словам, в некоторых вопросах Минфин приближается к пониманию с Фондом.

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"Мы видим определенный прогресс, в последнее время он довольно успешный. И последний звонок, который был у премьер-министра, он свидетельствует о том, что мы сейчас приближаемся к пониманию по некоторым вопросам, которые были еще буквально месяц-два назад сложно реализовать", – пояснил Марченко.

Он подчеркнул, что сценарий сотрудничества с МВФ для Минфина является основным. "Мы можем рассматривать другие сценарии, но они являются нежелательными, ведь имеют соответствующие последствия", – добавил Марченко.

11 января 2021 года миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.

13 февраля миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна выполнить еще пять условий Международного валютного фонда.

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Наталия Софиенко

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