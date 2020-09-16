Валютная ипотека: Рада продлила мораторий на взыскание имущества

Верховная Рада приняла закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте. "За" закон №3640 с предложениями президента Владимира Зеленского проголосовали 297 нардепов.

В сопроводительных документах указано, что закон в той редакции, что народные депутаты приняли 16 июля, президент не мог подписать из-за того, что "отдельные его положения не согласуются с Конституцией Украины и законами Украины".

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Принятый ранее закон предлагал продлить мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам до 1 января 2022 года. Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 кв.м. для квартиры и 240 кв.м для дома.

Вместе с тем Зеленский предложил исключить из закона пункт 2, который расширяет предмет моратория.

Что предполагает принятый сегодня законопроект?

– документ продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, на шесть месяцев (до 21 апреля 2021, а не 1 января 2022);

– из закона исключили положение, по которому может быть принудительно (без согласия владельца) изъято имущество, в том числе по договорам залога/ипотеки или в соответствии с кредитным договором;

– не будут отбирать единственное жилье заемщиков, которое было заложенное в качестве обеспечения исполнения обязательств.

В июне 2014 года Рада запретила отчуждать жилье у валютных заемщиков.

В июне 2019 года в Фонде гарантирования вкладов сообщили, что заемщики смогут реструктуризировать валютные ипотечные кредиты.

16 июля Верховная Рада приняла законопроект №3640 депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского о продлении моратория на взыскание банками жилья, являющегося залогом по кредитам в иностранной валюте.

В середине августа Зеленский вернул в Раду данный закон и предложил принять его в новой редакции.

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Наталия Софиенко

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