Верховный суд повторно подтвердил: комбинат в Кривом Роге должен уплатить 3,7 млрд налогов

Суд признал законность требований Налоговой по уплате ЮжГОК Ахметова в бюджет 3,7 млрд грн за неправильно выплаченные дивиденды

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Верховный суд повторно признал обоснованными и законными требования Государственной налоговой службы к АО "Южный ГОК" о выплате в бюджет 3,7 млрд грн. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

Расположенный в Кривом Роге Южный горно-обогатительный комбинат является совместным предприятием группы Метинвест Рината Ахметова.

"Это сумма налоговых обязательств и штрафов за неправомерное применение льгот при выплате дивидендов кипрским компаниям, которые оказались "техническими". Предприятие незаконно применило ставку налогообложения 5%", – пояснила Карнаух.

Доначисленная сумма НДС состоит из:

→ 2,98 млрд грн основного платежа;

→ 0,8 млрд грн штрафов.

Глава налоговой службы напомнила, что в апреле Верховный суд уже вынес одно постановление в пользу позиции Государственной налоговой службы. Но "Южный ГОК" решил не платить и снова обратился в суд с жалобой.

После анализа аргументов истца Верховный суд отказал в удовлетворении заявления Южного ГОКа о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Таким образом, суд вновь подтвердил законность выводов налоговой инспекции.

"К сожалению, некоторые налогоплательщики злоупотребляют процессуальными правами, затягивая время. Но решение суда придется исполнять, деньги должны быть перечислены в бюджет. Мы рассчитываем на добросовестность бизнеса, особенно в условиях, когда стране нужны средства на оборону", – подчеркнула Карнаух.

13 мая тогдашний глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко сообщил, что имущество Южного горно-обогатительного комбината передано в налоговое залог, поскольку предприятие не выполнило решение Верховного суда.