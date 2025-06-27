Верховний суд повторно підтвердив: комбінат у Кривому Розі винен 3,7 млрд грн податків

Суд визнав законність вимог податкової щодо сплати ПівдГЗК Ахметова до бюджету 3,7 млрд грн за неправильно виплачені дивіденди

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Верховний суд вдруге визнав обґрунтованими та законними вимоги Державної податкової служби до АТ "Південний ГЗК" сплатити до бюджету 3,7 млрд грн. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Розташований у Кривому Розі Південний гірничо-збагачувальний комбінат є спільним підприємством групи Метінвест Ріната Ахметова.

"Це сума податкових зобов’язань і штрафів за неправомірне застосування пільг при виплаті дивідендів кіпрським компаніям, які виявилися "технічними". Підприємство незаконно застосувало ставку оподаткування 5%", – пояснила Карнаух.

Донарахована ДПС сума складається з:

→ 2,98 млрд грн основного платежу;

→ 0,8 млрд грн штрафів.

Керівниця податкової нагадала, що у квітні Верховний суд уже ухвалив одну постанову на користь позиції ДПС. Але Південний ГЗК вирішив не сплачувати та знову пішов шляхом оскарження у суді.

Після аналізу аргументів позивача Верховний суд відмовив у задоволенні заяви Південного ГЗК про перегляд за нововідкритими обставинами. Таким чином суд знову підтримав правомірність висновків податкової.

"На жаль, деякі платники зловживають процесуальними правами, затягують час. Але виконувати рішення суду доведеться, гроші мають бути сплачені до бюджету. Розраховуємо на добросовісність бізнесу, особливо в умовах, коли країні потрібні кошти на оборону", – наголосила Карнаух.

13 травня тодішній голова ДПС Руслан Кравченко повідомив, що майно Південного ГЗК передали в податкову заставу, бо підприємство не виконало рішення Верховного суду.