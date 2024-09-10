Владельцы игорного бизнеса удвоили налоги с начала года

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За первые восемь месяцев 2024 года игорный бизнес пополнил государственную казну на 11,7 млрд грн, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"В поступлениях главными являются налог на прибыль – 63,6% и НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 35,9%", – отметил Гетманцев.

За последние восемь месяцев игорный бизнес уплатил 7,4 млрд грн налога на сверхприбыль. За аналогичный период 2023 года эта сумма составляла 2,5 млрд грн, что в три раза меньше.

Гетманцев отметил, что поступления от НДФЛ также увеличились. В 2024 году организаторы азартных игр уплатили 4,2 млрд грн, по сравнению с 3,1 млрд грн в прошлом году.