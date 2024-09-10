Власники грального бізнесу подвоїли податки з початку року

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За перші вісім місяців 2024 року гральний бізнес поповнив державну скарбницю на 11,7 млрд грн, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"У надходженнях головними є податок на прибуток – 63,6% та ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – 35,9%", – зазначив Гетманцев.

За останні вісім місяців гральний бізнес сплатив 7,4 млрд грн податку на надприбуток. За аналогічний період 2023 року ця сума становила 2,5 млрд грн, що утричі менше.

Гетманцев зауважив, що надходження від ПДФО також збільшились. У 2024 році організатори азартних ігор сплатили 4,2 млрд грн, проти 3,1 млрд грн минулого року.