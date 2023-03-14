"Я ошибался". Гетманцев признал свои промахи при создании БЭБ

Перезагрузка Бюро экономической безопасности должна исправить две ошибки, допущенные Верховной Радой при создании этого органа: проведение конкурса без участия международных экспертов и без люстрации бывших работников налоговой милиции. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

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"По международникам я считал, что мы достаточно зрелые, чтобы сделать все самостоятельно. Я ошибался. <...> Это действительно ошибка. Там в общей сложности было две ошибки. Эта и еще была правка от моего коллеги Ярослава Железняка о недопущении к конкурсу экс-работников налоговой милиции. Я выступил против, потому что считал это неконституционным", – сказал Гетманцев.

Депутат считает, что для принятия законопроекта понадобится от двух до трех месяцев.

"Отдельные положения законопроекта (относительно упомянутой вами люстрации) нуждаются в дискуссии и могут быть доработаны", – сказал он.

Гетманцев считает, что за это время БЭБ не успеет доказать свою эффективность.

"Я хочу быть справедливым. В целом деятельность БЭБ абсолютно негативна, но в части зерна, игорного бизнеса и недавних обысков на одном табачном заводе я вижу первые ростки эффективности. [Но] если там есть один эффективный заместитель, который что-то делает, это не значит, что мы должны оставить других людей со старым сознанием", – сказал депутат.

Верховная Рада приняла закон о создании БЭБ в январе 2021 года. Новый орган заменил налоговую милицию и начал работать в конце того же года.

В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной, хотя в самом Бюро с этим не согласны.

В БЭБ посчитали, что количество передаваемых в суд уголовных производств и сообщений о подозрении сейчас втрое выше, чем в начале работы. Директор БЭБ Вадим Мельник подчеркивал, что становление Бюро происходит в условиях войны и ограниченного финансирования.

Андрій Водяний

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