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19.07.2019, 18:25

Яника Мерило возвращается на госслужбу

Яника Мерило возвращается на госслужбу

Мерило будет работать в Государственной таможенной службе

Яника Мерило будет заниматься в Государственной таможенной службе Украины продакт-менеджментом. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

"Короткое, но важное сообщение. Jaanika Merilo приобщается к построению # нова_митниця. Будет заниматься продакт-менеджментом, особенно в направлении дизайна процессов, с которыми будут сталкиваться клиенты Гостаможслужбы. Теперь за это направление я спокоен", - написал Нефьодов.

Он также добавил, что сегодня, 19 июля, утвердил дизайн печати органа.

Напомним, 16 июля Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу как юридическое лицо. По прогнозам Нефьодова, полноценный запуск таможенной службыреалистичен через 2,5 месяца. Он определил пять основных направлений, по которым планирует реформировать ведомство после назначения на должность. Экс-замминистра финансов Максим Нефьодов возглавил таможенную службу, победив в конкурсе 25 июня.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.

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Теги: максим нефьодов, Яника Мерило, таможенная служба
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