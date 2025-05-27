Япония потратит $6,3 млрд на защиту бизнеса и населения от тарифов Трампа

Япония выделяет $6,3 млрд на поддержку бизнеса и домохозяйств, пострадавших от пошлин Трампа

Фото: Depositphotos

Япония присоединилась к ряду стран, готовящих финансовую помощь для смягчения внутренних последствий тарифной политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Правительство Японии утвердило пакет поддержки на сумму $6,3 млрд, чтобы помочь малому и среднему бизнесу, а также пострадавшим от американских пошлин домохозяйствам.

По словам министра Кабинета министров Японии Йошимасы Хаяши, деньги направят на финансовую поддержку предприятий и субсидирование расходов на электроэнергию для населения.

Кроме ожидаемого экономического спада из-за американских пошлин, правительство Японии сталкивается с возмущением граждан из-за роста цен и растущего давления по сокращению государственного долга.

Хотя Трамп временно отложил введение новых 24%-х пошлин на японские товары до начала июля, автомобильная отрасль Японии уже страдает от 25%-х тарифов на готовые авто и автозапчасти.

Крупнейшая автомобильная компания страны Toyota прогнозирует потери в размере $1,3 млрд только за апрель и май из-за тарифов. Honda и Nissan также ожидают значительный ущерб.

Nissan даже рассматривает возможность закрытия двух заводов в Японии и переноса части производства в США во избежание тарифов.

Экономисты предупреждают, что новые тарифы могут ощутимо ударить по японской экономике. Правительство также опасается более широких последствий глобального торгового напряжения, которые могут замедлить экономический рост более чем вдвое.

Ранее подобные пакеты поддержки уже представили Испания (на $15 млрд) и Канада, которые также страдают от новых американских пошлин.