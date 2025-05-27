Япония потеряла статус крупнейшего кредитора мира впервые за 34 года: опередила Германия

Германия обошла Японию по объему внешних активов и стала самым крупным кредитором мира

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Япония впервые за 34 года потеряла статус крупнейшего кредитора мира, уступив место Германии, несмотря на то, что общие внешние активы страны выросли до рекордного уровня. Об этом пишет японское информационное агентство Kyodo News.

Валовые внешние активы Японии выросли на 12,9% по сравнению с предыдущим годом – до 533,05 трлн иен ($3,7 трлн) по состоянию на конец прошлого года.

Этот показатель впервые превысил 500 трлн иен ($3,49 трлн), но общий показатель был ниже германского – 569,65 трлн иен ($3,98 трлн).

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Министерство финансов Японии объяснило, что рост японских активов частично обусловлен обесцениванием иены, что повысило стоимость активов в иностранной валюте (акций, облигаций и т.п.) в пересчете на национальную валюту.

Германия смогла опередить Японию благодаря значительному профициту текущего счета платежного баланса.

В 2024 году Япония увеличила свои чистые внешние активы уже седьмой год. Общий объем внешних активов вырос на 11,4% благодаря прямым инвестициям в США со стороны отечественных финансовых учреждений и торговых компаний – до 1659,02 трлн иен.

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Внешние обязательства Японии также выросли – на 10,7%, до 1125,97 трлн иен. К концу 2024 года курс доллара США к иене составил 157,89 иены (на 11,7% больше, чем год назад).

По размеру чистых внешних активов, Япония теперь на втором месте в мире. На третьем – Китай с 516,28 трлн иен. США имеют чистые внешние долги на сумму 4 109,26 трлн иен – то есть их долги иностранцам существенно превышают объем активов за рубежом.