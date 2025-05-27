Японія втратила статус найбільшого кредитора світу вперше за 34 роки: випередила Німеччина

Фото: Depositphotos

Японія вперше за 34 роки втратила статус найбільшого кредитора світу, поступившись місцем Німеччині, попри те, що загальні зовнішні активи країни зросли до рекордного рівня. Про це пише японське інформаційне агентство Kyodo News.

Валові зовнішні активи Японії зросли на 12,9% порівняно з попереднім роком – до 533,05 трлн єн ($3,7 трлн) станом на кінець минулого року.

Цей показник вперше перевищив 500 трлн єн ($3,49 трлн), але загальний показник був нижчим за німецький – 569,65 трлн єн ($3,98 трлн).

Читайте також Великі можливості без правового поля. Як функціонує краудінвестинг в Україні

Міністерство фінансів Японії пояснило, що зростання японських активів частково зумовлене знеціненням єни, що підвищило вартість активів в іноземній валюті (акцій, облігацій тощо) у перерахунку на національну валюту.

Німеччина змогла випередити Японію завдяки значному профіциту поточного рахунку платіжного балансу.

У 2024 році Японія збільшила свої чисті зовнішні активи вже сьомий рік поспіль. Загальний обсяг зовнішніх активів зріс на 11,4% завдяки прямим інвестиціям у США з боку вітчизняних фінансових установ і торговельних компаній – до 1 659,02 трлн єн.

Читайте також Японія втратила статус третьої економіки світу і скотилася в рецесію

Зовнішні зобов’язання Японії також зросли – на 10,7%, до 1 125,97 трлн єн. На кінець 2024 року курс долара США до єни становив 157,89 єни (на 11,7% більше, ніж рік тому).

За розміром чистих зовнішніх активів Японія тепер на другому місці у світі. На третьому – Китай із 516,28 трлн єн. США натомість мають чисті зовнішні борги на суму 4 109,26 трлн єн – тобто їхні борги іноземцям суттєво перевищують обсяг активів за кордоном.