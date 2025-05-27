Японія витратить $6,3 млрд на захист бізнесу та населення від тарифів Трампа

Японія виділяє $6,3 млрд на підтримку бізнесу та домогосподарств, які постраждали від мит Трампа

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Японія приєдналася до низки країн, які готують фінансову допомогу для пом’якшення внутрішніх наслідків тарифної політики президента США Дональда Трампа. Про це пише The New York Times.

Уряд Японії затвердив пакет підтримки на суму $6,3 млрд, щоб допомогти малому й середньому бізнесу, а також домогосподарствам, які постраждали від американських мит.

За словами міністра Кабінету міністрів Японії Йошімаси Хаяші, гроші спрямують на фінансову підтримку підприємств та субсидування витрат на електроенергію для населення.

Крім очікуваного економічного спаду через американські мита, уряд Японії стикається з обуренням громадян через зростання цін та тиску щодо скорочення державного боргу.

Хоча Трамп тимчасово відклав запровадження нових 24%-х мит на японські товари до початку липня, автомобільна галузь Японії вже потерпає від 25%-х тарифів на готові авто та автозапчастини.

Найбільша автомобільна компанія країни Toyota прогнозує втрати у розмірі $1,3 млрд лише за квітень і травень через тарифи. На Honda і Nissan також очікують значні збитки.

Nissan навіть розглядає можливість закриття двох заводів у Японії та перенесення частини виробництва до США, щоб уникнути тарифів.

Економісти попереджають, що нові тарифи можуть суттєво вдарити по японській економіці. Уряд також побоюється ширших наслідків глобальної торговельної напруги, які можуть уповільнити економічне зростання більш ніж удвічі.

Раніше подібні пакети підтримки вже представили Іспанія (на $15 млрд) та Канада, які також потерпають від нових американських мит.