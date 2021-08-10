За должность главы Бюро экономической безопасности будут соревноваться 12 кандидатов

Комиссия по конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности определила 12 кандидатов. Соответствующее решение комиссия приняла 9 августа.

Эти 12 человек прошли электронное тестирование на знание специального и общего законодательства.

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Глава комиссии Тимофей Милованов объявил 12 кандидатов, которые по итогам тестирования на знание законодательства и на вербально-логическое мышление получили самые высокие баллы.

Максимальный балл, 8, набрали три кандидата: Анна Горбенко, Сергей Маштабей и Вадим Мельник. Остальные – набрали по 7 баллов: Василий Горбаль, Раджами Джан, Александр Кареев, Аттила Ковчу, Сергей Олейник, Роман Осипчук, Сергей Солодченко, Алексей Туровский, Юлия Яцык.

Кандидатов из шорт-листа допускают к выполнению ситуационных задач и собеседования после спецпроверки, предусмотренной законом "О предупреждении коррупции" и "Об очистке власти". По результатам этих этапов, согласно регламенту, комиссия отберет трех кандидатов, которых представят на рассмотрение премьер-министру Денису Шмыгалю.

Собеседования будут проводить 13 августа с 12:00 до 18:30, а ответы на ситуационные задачи кандидаты подают до 11 августа.

Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности, в будущем – главного органа в Украине по борьбе с экономической преступностью, отсеяла первую часть кандидатов. Это тут же спровоцировало скандал. Участие в конкурсе прекратил экс-министр финансов Александр Данилюк. Официальная причина исключения – диплом американского вуза, который не был подтвержден украинским Минобразования. Но есть и неофициальное объяснение – кандидатура Данилюка не получила одобрения в Офисе президента. 6 августа Данилюк подал в суд на комиссию, которая завернула его с конкурса.

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Наталия Софиенко

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