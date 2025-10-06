Банкам снова хотят ввести налог на прибыль в размере 50%. С такой инициативой выступил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. В настоящее время налог на прибыль банков составляет 25%.

Напоминаем, Верховная Рада впервые ввела налог в 50% на прибыль банков в 2023 году и тогда это сделали задним числом. Планировалось, что это будет разовое мероприятие, а начиная с 2024 года базовая ставка снизится до 25%, но в октябре 2024 года депутаты снова повысили до 50% задним числом, поэтому банкам пришлось заплатить налоги за весь 2024 год.

В этом году Гетманцев обещает, что, в отличие от предыдущих случаев, налог не будет вводиться задним числом.

Хотя государство рассчитывает таким образом получить дополнительные поступления в бюджет, представители рынка предупреждают о негативных долгосрочных последствиях для инвестиционного климата, кредитования и развития банковской системы.

