Альфа-Банк сменил главу и трех членов наблюдательного совета

Акционеры Альфа-Банка сменили главу и трех членов наблюдательного совета банка. Об этом говорится в сообщениях финучреждения, опубликованных в системе раскрытия информации НКЦФБР.

В состав наблюдательного совета были введены Аднан Аначали, Дэвид Марк Браун и Роман Шпек, который обновленный набсовет и возглавил. Члены наблюдательного совета Петр Авен, Эндрю Бакстер, Эрнест Галиев, Ильдар Каримов, Мартин Пилецки и Мартин Шведлер были переизбраны на новый срок.

Также общее собрание акционеров вывело из состава наблюдательного совета Артемия Ершова, Нареша Сантдасани и Рафала Ющака.

Срок полномочий избранных членов наблюдательного совета Альфа-Банка составляет три года.

Роман Шпек пришел в Альфа-Банк в 2008 году, получил должность вице-президента. С апреля 2017 года входил в состав набсовета Укрсоцбанка, а с декабря 2017 года был его главой. Он также занимает должность председателя совета Независимой ассоциации банков Украины.