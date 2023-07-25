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АМКУ согласовал продажу блокпакета акций банка "Альянс"

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 12:59
АМКУ согласовал продажу блокпакета акций банка
Фото: банк Альянс

Антимонопольный комитет разрешил одному из миноритарных акционеров АО "Банк Альянс" купить блокпакет акций банка в размере более 25%. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

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"Предоставить разрешение физическому лицу – гражданину Украины Павлу Щербаню на приобретение акций АО "Банк Альянс", обеспечивающее превышение 25% голосов в высшем органе управления общества", – говорится в решении комитета от 13 июля.

В конце июня банк решил увеличить уставный капитал на 50% путем размещения новых акций номинальной стоимостью 232,1 млн грн. Размещение 8 млн новых акций планируется провести среди нынешних акционеров.

Финансовый директор банка "Альянс" Олег Фесенко в комментарии LIGA.net рассказал, что докапитализация банка была предусмотрена еще в 2022 году, но ее отложили на 2023 год из-за полномасштабного российского вторжения.

"После получения всех разрешительных документов будет проведено размещение акций, о результатах которого банком будет предоставлена отдельная информация в соответствии с требованиями законодательства", – говорится в комментарии банка.

Финансовые ресурсы, привлеченные в рамках докапитализации, планируется использовать для увеличения объемов кредитных операций.

Сейчас крупнейшим акционером банка "Альянс" является Александр Сосис с долей 89,29%, Павел Щербань (председатель наблюдательного совета банка) – второй по величине акционер с долей 3,99%. Банк входит в тридцатку крупнейших банков Украины по размеру активов, составляющих более 12,7 млрд грн.

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Андрей Водяный
банк Альянсбанкиалександр сосиспавел щербань
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