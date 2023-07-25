RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

АМКУ погодив продаж блокпакету акцій банку "Альянс"

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 12:59
АМКУ погодив продаж блокпакету акцій банку
Фото: банк Альянс

Антимонопольний комітет дозволив одному з міноритарних акціонерів АТ "Банк Альянс" придбати блокпакет акцій банку розміром понад 25%. Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України Павлу Щербаню на придбання акцій АТ "Банк Альянс", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства", – йдеться в рішенні комітету від 13 липня.

У кінці червня банк вирішив збільшити статутний капітал на 50% шляхом розміщення нових акцій номінальною вартістю 232,1 млн грн. Розміщення 8 млн нових акцій планується провести серед нинішніх акціонерів.

Фінансовий директор банку "Альянс" Олег Фесенко в коментарі LIGA.net розказав, що докапіталізація банку була передбачена ще у 2022 році, але її відклали на 2023-й через повномасштабне російське вторгнення.

"Після отримання всіх дозвільних документів буде проведено розміщення акцій, про результати якого банком буде надано окрему інформацію відповідно до вимог законодавства", – йдеться в коментарі банку.

Фінансові ресурси, залучені в рамках докапіталізації, планується використати для збільшення обсягів кредитних операцій.

Зараз найбільшим акціонером банку "Альянс" є Олександр Сосіс із часткою 89,29%, Павло Щербань (голова наглядової ради банку) – другий за величиною акціонер із часткою 3,99%. Банк входить до тридцятки найбільших банків України за розміром активів, які становлять понад 12,7 млрд грн.

Читайте також: Укрексімбанк порушив нормативи НБУ. Може знадобитися докапіталізація – Рожкова

Андрій Водяний
банкибанк альянспавло щербаньОлександр Сосіс
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 