АМКУ погодив продаж блокпакету акцій банку "Альянс"

Антимонопольний комітет дозволив одному з міноритарних акціонерів АТ "Банк Альянс" придбати блокпакет акцій банку розміром понад 25%. Про це повідомляється на сайті АМКУ.

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"Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України Павлу Щербаню на придбання акцій АТ "Банк Альянс", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства", – йдеться в рішенні комітету від 13 липня.

У кінці червня банк вирішив збільшити статутний капітал на 50% шляхом розміщення нових акцій номінальною вартістю 232,1 млн грн. Розміщення 8 млн нових акцій планується провести серед нинішніх акціонерів.

Фінансовий директор банку "Альянс" Олег Фесенко в коментарі LIGA.net розказав, що докапіталізація банку була передбачена ще у 2022 році, але її відклали на 2023-й через повномасштабне російське вторгнення.

"Після отримання всіх дозвільних документів буде проведено розміщення акцій, про результати якого банком буде надано окрему інформацію відповідно до вимог законодавства", – йдеться в коментарі банку.

Фінансові ресурси, залучені в рамках докапіталізації, планується використати для збільшення обсягів кредитних операцій.

Зараз найбільшим акціонером банку "Альянс" є Олександр Сосіс із часткою 89,29%, Павло Щербань (голова наглядової ради банку) – другий за величиною акціонер із часткою 3,99%. Банк входить до тридцятки найбільших банків України за розміром активів, які становлять понад 12,7 млрд грн.

22 липня держава націоналізувала за 1 гривню один із найбільших приватних банків України – Сенс Банк. Його власники потрапили під санкції й втратили змогу підтримувати нормальну роботу фінустанови.

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