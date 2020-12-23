"Арест" украинского флота. В Минюсте ответили на угрозы российского ВЭБа

Стокгольмский арбитраж, который рассматривает иск российской госкорпорации Внешэкономбанк против Украины о продаже Проминвестбанка, еще не вынес решения по существу. Также Украина не получала никаких документов от суда Британских Виргинских Островов (БВО) об аресте украинского рыбопромыслового флота, сообщили в Министерстве юстиции Украины в ответ на запрос LIGA.net, комментируя заявления ВЭБа.

"Во-первых, арбитражный суд (в Стокгольме, – ред.) в указанном деле еще не принял решение по существу. Во-вторых, в отношении двух отдельных решений арбитража от 10.04.2020 необходимо отметить, что для их исполнения на территории Украины такие решения должны пройти специальную процедуру, определенную международным правом", – ответили в Минюсте на заявления ВЭБа о невыполнении Украиной решения суда.

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В частности, речь о решении суда, согласно которому Украина должна возместить расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства.

Решения суда должны пройти процедуру, согласно Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. В то же время ВЭБ не инициировал соответствующих процедур в Украине.

Если Стокгольмский суд вынесет решение не в пользу Украины, Минюст изучит возможности его аннулирования. Если такие возможности будут, решение суда будет обжаловано в суде Швеции, отметили в министерстве.

Спор между ВЭБом и Украиной связан с принудительной реализацией 99,77% акций Проминвестбанка , которые принадлежали ВЭБу. Банк был арестован украинским судом из-за российской оккупации Крыма.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка, который принадлежал ВЭБу. Арест был наложен по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма. В июле 2019 года Коломойский выставил Проминвестбанк на продажу.

В июне 2019 года ВЭБ подал иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. В августе 2019 года арбитраж встал на сторону ВЭБа и запретил Украине продавать Проминвестбанк.

4 марта 2020 года на аукционе ПФТС был продан пакет акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн.

16 сентября Киевский апелляционный суд – в иске ВЭБа против Министерства юстиции Украины – отказался признать решение арбитра Стокгольмского суда об остановке принудительной реализации 99,77% акций Проминвестбанка.

14 декабря в ВЭБе заявили, что акции украинской судоходной госкомпании Fishing Company S.A. будут арестованы по решению суда БВО. Это постановление – реакция на решение Стокгольмского арбитража от 10 апреля, который обязал Украину возместить расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства. Тогда в ВЭБе угрожали, что весь рыбопромысловый флот Украины в Юго-Восточной Азии и Западной Африке будет арестован, если Украина не выполнит решение арбитража.

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Александр Мясищев

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