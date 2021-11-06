Банк Ахметова ПУМБ хочет купить Idea Bank

Банк ПУМБ Рината Ахметова рассматривает покупку Idea Bank, сообщает в Facebook директор по связям с общественностью SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

"ПУМБ рассматривает покупку Idea Bank наравне с другими возможными покупателями", – отметила Емченко.

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Цена банка может превышать размер его капитала – 1,2 млрд грн (около $46 млн по текущему курсу), согласно отчету компании в третьем квартале 2021 года, отметили в Forbes. Более высокую оценку Идея Банка не исключает экс-замдиректор департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз. Он ориентируется на диапазон в 1–1,25 капитала. Верхняя граница этого коридора соответствует 1,42 млрд грн (около $54 млн).

Банк ПУМБ входит в состав холдинга СКМ, который принадлежит Ринату Ахметову. Прибыль банка за январь – сентябрь 2021-го – 3 млрд грн, или в полтора раза больше аналогичного показателя в 2020 году.

Idea Bank (прежнее название – Плюс Банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (7,914 млрд грн) Idea Bank занимал 25-е место среди 73 действующих банков.

В конце 2019 года польский холдинг Getin Holding S.A. хотел продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital за 1,368 млрд грн. В конце июля стало известно, что стороны разорвали договор и Getin Holding отказались продавать банк.

6 февраля издание FinClub сообщило, что Альфа-Банк договорился о покупке Idea Bank в Украине. В апреле Getin Holding S.A. нанял Rothschild & Co для поиска нового покупателя украинского Idea Bank из-за отказа предыдущего потенциального покупателя завершить сделку.

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Наталия Софиенко

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