Собственник украинского Idea Bank ищет нового покупателя. Прежний отказался

Польский Getin Holding S.A. нанял Rothschild & Co для поиска нового покупателя украинского Idea Bank из-за отказа предыдущего потенциального покупателя завершить сделку. Об этом пишет польское издание money.pl со ссылкой на релиз Getin Holding, опубликованный на сайте Варшавской фондовой биржи.

"В связи с завершением переговоров, исключительное право на переговоры, предоставленное претенденту, истекло", – говорится в сообщении.

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В Getin Holding добавляют, что правление приняло решение продолжить процесс продажи 100% акций Idea Bank Украина, а также поручило Rothschild & Co ведение переговоров с другими потенциальными покупателями.

В феврале Getin Holding подписал договор о намерениях с анонимным украинским покупателем о продаже 100% Idea Bank.

Как сообщали ряд украинских СМИ, покупателем выступал Альфа-Банк, однако официального подтверждения этой информации не последовало.

Idea Bank (прежнее название – Плюс Банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (7,914 млрд грн) Idea Bank занимал 25-е место среди 73 действующих банков.

В конце 2019 года польский холдинг Getin Holding S.A. хотел продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital за 1,368 млрд грн. В конце июля стало известно, что стороны разорвали договор и Getin Holding отказались продавать банк.

4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к Idea Bank за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции.

6 февраля издание FinClub сообщило, что Альфа-Банк договорился о покупке Idea Bank в Украине.

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Роман Брыль

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