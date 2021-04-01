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Собственник украинского Idea Bank ищет нового покупателя. Прежний отказался

01.04.2021, 11:05
Собственник украинского Idea Bank ищет нового покупателя. Прежний отказался - Фото
Фото: Idea Bank/Facebook

Польский Getin Holding S.A. нанял Rothschild & Co для поиска нового покупателя украинского Idea Bank из-за отказа предыдущего потенциального покупателя завершить сделку. Об этом пишет польское издание money.pl со ссылкой на релиз Getin Holding, опубликованный на сайте Варшавской фондовой биржи. 

"В связи с завершением переговоров, исключительное право на переговоры, предоставленное претенденту, истекло", – говорится в сообщении.

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В Getin Holding добавляют, что правление приняло решение продолжить процесс продажи 100% акций Idea Bank Украина, а также поручило Rothschild & Co ведение переговоров с другими потенциальными покупателями.

В феврале Getin Holding подписал договор о намерениях с анонимным украинским покупателем о продаже 100% Idea Bank. 

Как сообщали ряд украинских СМИ, покупателем выступал Альфа-Банк, однако официального подтверждения этой информации не последовало.

Idea Bank (прежнее название – Плюс Банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (7,914 млрд грн) Idea Bank занимал 25-е место среди 73 действующих банков.

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Роман Брыль
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альфа банк idea bank Getin Holding
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