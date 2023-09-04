Банк из "большой четверки" США демонтирует банкоматы в России
Один из крупнейших американских банков - Citibank – 4 сентября объявил о начале сворачивания своей сети банкоматов в России. Все банкоматы планируется демонтировать до конца 2023 года, сообщается на сайте российского филиала банка.
Клиентам предлагается использовать мобильные приложения Citibank Online и Citi Mobile для осуществления финансовых операций. Причины демонтажа банкоматов не уточняются.
С 1998 года Citibank работает в Украине.
В начале августа российское отделение Citibank ввело комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро на счета через свои кассы. Также клиентам закрыли возможность пополнять счета посредством почтовых переводов через отделения Почты России.
С 19 августа Ситибанк приостановил возможность перевода средств через IVR и систему автоматического банковского обслуживания Citiphone, а 22 августа – прием и покупку иностранной валюты в своих кассах в РФ.
Банк Citigroup, владеющий Ситибанком, объявил о выходе из России и сворачивании потребительских операций еще 25 августа 2022 года. Финансовая организация намеревалась продать некоторые портфели розничного бизнеса. Позже в Ситибанке заявили, что портфель потребительских кредитов был продан российскому банку УралСиб.
- В конце июля 2023 года швейцарский банк UBS сообщил, что из закроет большинство счетов россиян, доставшихся ему после поглощения Credit Suisse.
- С 1 сентября Raiffeisen Bank, продолжающий работать в России, объявил о новом усилении условий валютных переводов.
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