Банк из "большой четверки" США демонтирует банкоматы в России

Один из крупнейших американских банков - Citibank – 4 сентября объявил о начале сворачивания своей сети банкоматов в России. Все банкоматы планируется демонтировать до конца 2023 года, сообщается на сайте российского филиала банка.

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Клиентам предлагается использовать мобильные приложения Citibank Online и Citi Mobile для осуществления финансовых операций. Причины демонтажа банкоматов не уточняются.

Citibank – один из крупнейших банков США со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Входит в холдинг Citigroup. Принадлежит к "Большой четверке" крупнейших банков США. Citibank имеет дочерние банки и представительства более чем в 100 странах мира и входит в десятку крупнейших банков мира по рейтингу британского журнала The Banker.



С 1998 года Citibank работает в Украине.

В начале августа российское отделение Citibank ввело комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро на счета через свои кассы. Также клиентам закрыли возможность пополнять счета посредством почтовых переводов через отделения Почты России.

С 19 августа Ситибанк приостановил возможность перевода средств через IVR и систему автоматического банковского обслуживания Citiphone, а 22 августа – прием и покупку иностранной валюты в своих кассах в РФ.

Банк Citigroup, владеющий Ситибанком, объявил о выходе из России и сворачивании потребительских операций еще 25 августа 2022 года. Финансовая организация намеревалась продать некоторые портфели розничного бизнеса. Позже в Ситибанке заявили, что портфель потребительских кредитов был продан российскому банку УралСиб.