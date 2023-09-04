Банк із "великої четвірки" США демонтує банкомати в Росії
Один із найбільших американських банків - Citibank – 4 вересня оголосив про початок згортання своєї мережі банкоматів у Росії. Усі банкомати планується демонтувати до кінця 2023 року, повідомляється на сайті російської філії банку.
Клієнтам пропонується користуватися мобільними програмами Citibank Online та Citi Mobile для здійснення фінансових операцій. Причини демонтажу банкоматів не уточнюються.
З 1998 року Citibank працює в Україні.
На початку серпня російське відділення Citibank запровадило комісію 5% за внесення готівкових доларів та євро на рахунки через свої каси. Також клієнтам закрили можливість поповнювати рахунки за допомогою поштових переказів через відділення Пошти Росії.
З 19 серпня Сітібанк призупинив можливість переказувати кошти через IVR та систему автоматичного банківського обслуговування Citiphone, а 22 серпня - прийом та купівлю іноземної валюти у своїх касах у РФ.
Банк Citigroup, який володіє Сітібанком, оголосив про вихід з Росії та згортання споживчих операцій ще 25 серпня 2022 року. Фінансова організація мала намір продати деякі портфелі роздрібного бізнесу. Пізніше в Сітібанку заявили, що портфель споживчих кредитів продали російському банку УралСиб.
- Наприкінці липня 2023 року швейцарський банк UBS повідомив, що закриє більшість рахунків росіян, які дісталися йому після поглинання Credit Suisse.
- З 1 вересня Raiffeisen Bank, який продовжує працювати в Росії, оголосив про нове посилення умов валютних переказів.
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