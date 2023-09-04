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Банк із "великої четвірки" США демонтує банкомати в Росії

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 14:30
Банк із
Фото: EPA

Один із найбільших американських банків - Citibank – 4 вересня оголосив про початок згортання своєї мережі банкоматів у Росії. Усі банкомати планується демонтувати до кінця 2023 року, повідомляється на сайті російської філії банку.

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Клієнтам пропонується користуватися мобільними програмами Citibank Online та Citi Mobile для здійснення фінансових операцій. Причини демонтажу банкоматів не уточнюються.

Citibank — один із найбільших банків США зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Входить у холдинг Citigroup. Належить до "Великої четвірки" найбільших банків США. Citibank має дочірні банки та представництва у понад 100 країнах світу і входить до десятки найбільших банків світу за рейтингом британського журналу The Banker.

З 1998 року Citibank працює в Україні.

На початку серпня російське відділення Citibank запровадило комісію 5% за внесення готівкових доларів та євро на рахунки через свої каси. Також клієнтам закрили можливість поповнювати рахунки за допомогою поштових переказів через відділення Пошти Росії.

З 19 серпня Сітібанк призупинив можливість переказувати кошти через IVR та систему автоматичного банківського обслуговування Citiphone, а 22 серпня - прийом та купівлю іноземної валюти у своїх касах у РФ.

Банк Citigroup, який володіє Сітібанком, оголосив про вихід з Росії та згортання споживчих операцій ще 25 серпня 2022 року. Фінансова організація мала намір продати деякі портфелі роздрібного бізнесу. Пізніше в Сітібанку заявили, що портфель споживчих кредитів продали російському банку УралСиб.

Віра Касіян
Росіябанкибанкоматисанкції проти рфCitibank
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