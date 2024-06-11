Банк развития Совета Европы дает Украине еще 100 млн евро кредита на восстановление жилья

В марте БРСЕ уже выделял Украине 100 млн евро на жилищные сертификаты

Фото: пресс-служба Минфина

Министерство финансов подписало с Банком развития Совета Европы (БРСЕ) соглашение по предоставлению Украине кредита в 100 млн евро в рамках проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье". Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Привлеченные средства будут направлены на финансирование жилищных сертификатов для украинцев, чье жилье было разрушено в результате боевых действий.

Проект внедряется в рамках услуги "єВідновлення".

Украинцы могут формировать запросы и получать сертификаты на компенсацию за поврежденное имущество. Процесс проверки заявлений, а также отбор запросов осуществляет специальная Государственная комиссия по компенсации. Отслеживать ход рассмотрения дела можно в мобильном приложении "Дия".

"Менее чем через год после присоединения Украины к БРСЕ, мы уже внедряем два важных социальных проекта при финансировании Банка. Это свидетельствует о доверии к Украине как партнеру", – прокомментировала официальный представитель Украины в административном совете БРСЕ Ольга Зыкова.

В марте Банк развития Совета Европы уже выделял Украине 100 млн евро на жилищные сертификаты.

В июне 2023 года Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы.

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