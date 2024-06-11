Банк розвитку Ради Європи дає Україні ще 100 млн євро кредиту на відновлення житла

У березні БРРЄ вже виділяв Україні 100 млн євро на житлові сертифікати

Фото: пресслужба Мінфіну

Міністерство фінансів підписало з Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) угоду щодо надання Україні кредиту в 100 млн євро у рамках проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло". Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування житлових сертифікатів для українців, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій.

Проєкт впроваджується у межах послуги "єВідновлення".

Українці можуть формувати запити та отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Процес перевірки заяв та відбір запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Відстежувати перебіг розгляду справи можна у мобільному застосунку "Дія".

"Менш ніж через рік після приєднання України до БРРЄ, ми вже впроваджуємо два важливі соціальні проєкти за фінансування Банку. Це свідчить про довіру до України як партнера", – прокоментувала офіційна представниця України в адміністративній раді БРРЄ Ольга Зикова.

У березні Банк розвитку Ради Європи вже виділяв Україні 100 млн євро на житлові сертифікати.

У червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43 країною-членом Банку розвитку Ради Європи.

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