Банки Греции выплатят дивиденды впервые за 16 лет. Ждут разрешение ЕЦБ – Reuters

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Европейский центральный банк одобрит просьбу греческих банков возобновить выплату дивидендов спустя 16 лет. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

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"Банковский сектор Греции возвращается к нормальной жизни после трех рекапитализаций, которые привели к его национализации в предыдущее десятилетие, когда страну потряс финансовый кризис, разразившийся в конце 2009 года", – пишет агентство.

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Справка 23 апреля 2010 года Греция была официально вынуждена просить финансовой поддержки от ЕС, чтобы избежать банкротства. ЕС были предоставлены три пакета финансовой помощи (2010, 2012 и 2015 гг.). 1 июля 2015 года Греция допустила дефолт. Еще через три года последствия кризиса были преодолены – 20 августа 2018 года завершилась программа финансирования Греции кредиторами. 23 апреля 2010 года Греция была официально вынуждена просить финансовой поддержки от ЕС, чтобы избежать банкротства. ЕС были предоставлены три пакета финансовой помощи (2010, 2012 и 2015 гг.). 1 июля 2015 года Греция допустила дефолт. Еще через три года последствия кризиса были преодолены – 20 августа 2018 года завершилась программа финансирования Греции кредиторами.

В последние годы банки сократили свои коэффициенты необслуживаемых рисков (NPE) до уровня ниже 6% с 45% в 2016 году и сократили участие государства. Они стали прибыльными и хотят распределить дивиденды в размере до 30% от прибыли 2023 года.

"Мы не ожидаем каких-либо препятствий по поводу распределения дивидендов, мы ожидаем получить зеленый свет от ЕЦБ в ближайшие дни", – сообщил Reuters один из банкиров.

Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.

Четыре крупнейших банка Греции – Eurobank, Национальный банк, Piraeus Bank и Alpha Bank - объявили об общей прибыли в размере около 3,5 млрд евро в 2023 году, поддерживаемой высокими процентными ставками и сильным экономическим ростом.

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"Мы ожидаем высокой чистой прибыли и в этом году, особенно если снижение процентных ставок ЕЦБ будет меньшим, чем первоначально ожидалось", – сказал агентству второй банкир.

Еще два банкира, знакомые с проблемой, добавили, что сильный экономический подъем Греции и высокая доходность помогают увеличить прибыль.