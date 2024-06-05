Банки Греции выплатят дивиденды впервые за 16 лет. Ждут разрешение ЕЦБ – Reuters
Европейский центральный банк одобрит просьбу греческих банков возобновить выплату дивидендов спустя 16 лет. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
"Банковский сектор Греции возвращается к нормальной жизни после трех рекапитализаций, которые привели к его национализации в предыдущее десятилетие, когда страну потряс финансовый кризис, разразившийся в конце 2009 года", – пишет агентство.
Читайте также: Призрак банковского кризиса. Насколько все серьезно и выстоит ли Украина
В последние годы банки сократили свои коэффициенты необслуживаемых рисков (NPE) до уровня ниже 6% с 45% в 2016 году и сократили участие государства. Они стали прибыльными и хотят распределить дивиденды в размере до 30% от прибыли 2023 года.
"Мы не ожидаем каких-либо препятствий по поводу распределения дивидендов, мы ожидаем получить зеленый свет от ЕЦБ в ближайшие дни", – сообщил Reuters один из банкиров.
Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.
Четыре крупнейших банка Греции – Eurobank, Национальный банк, Piraeus Bank и Alpha Bank - объявили об общей прибыли в размере около 3,5 млрд евро в 2023 году, поддерживаемой высокими процентными ставками и сильным экономическим ростом.
Читайте также: Credit Suisse, банк со 168-летней историей, прекратил существование
"Мы ожидаем высокой чистой прибыли и в этом году, особенно если снижение процентных ставок ЕЦБ будет меньшим, чем первоначально ожидалось", – сказал агентству второй банкир.
Еще два банкира, знакомые с проблемой, добавили, что сильный экономический подъем Греции и высокая доходность помогают увеличить прибыль.
- Годовая инфляция в еврозоне в мае 2024-го ускорилась до 2,6%, что может негативно повлиять на решение Европейского центробанка снизить учетную ставку в начале июня.