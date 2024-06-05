Банки Греции выплатят дивиденды впервые за 16 лет. Ждут разрешение ЕЦБ – Reuters
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Европейский центральный банк одобрит просьбу греческих банков возобновить выплату дивидендов спустя 16 лет. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters. 

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"Банковский сектор Греции возвращается к нормальной жизни после трех рекапитализаций, которые привели к его национализации в предыдущее десятилетие, когда страну потряс финансовый кризис, разразившийся в конце 2009 года", – пишет агентство.

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Справка
23 апреля 2010 года Греция была официально вынуждена просить финансовой поддержки от ЕС, чтобы избежать банкротства. ЕС были предоставлены три пакета финансовой помощи (2010, 2012 и 2015 гг.). 1 июля 2015 года Греция допустила дефолт. Еще через три года последствия кризиса были преодолены – 20 августа 2018 года завершилась программа финансирования Греции кредиторами.

В последние годы банки сократили свои коэффициенты необслуживаемых рисков (NPE) до уровня ниже 6% с 45% в 2016 году и сократили участие государства. Они стали прибыльными и хотят распределить дивиденды в размере до 30% от прибыли 2023 года.

"Мы не ожидаем каких-либо препятствий по поводу распределения дивидендов, мы ожидаем получить зеленый свет от ЕЦБ в ближайшие дни", – сообщил Reuters один из банкиров.

Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.

Четыре крупнейших банка Греции – Eurobank, Национальный банк, Piraeus Bank и Alpha Bank - объявили об общей прибыли в размере около 3,5 млрд евро в 2023 году, поддерживаемой высокими процентными ставками и сильным экономическим ростом.

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"Мы ожидаем высокой чистой прибыли и в этом году, особенно если снижение процентных ставок ЕЦБ будет меньшим, чем первоначально ожидалось", – сказал агентству второй банкир.

Еще два банкира, знакомые с проблемой, добавили, что сильный экономический подъем Греции и высокая доходность помогают увеличить прибыль.

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