Банки Греції виплатять дивіденди вперше за 16 років. Чекають на дозвіл ЄЦБ – Reuters

Банківський сектор Греції повертається до нормального життя після трьох рекапіталізацій

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Європейський центральний банк схвалить прохання грецьких банків відновити виплату дивідендів через 16 років. Про це із посиланням на джерела пише Reuters.

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"Банківський сектор Греції повертається до нормального життя після трьох рекапіталізацій, які призвели до його націоналізації в попереднє десятиліття, коли країну сколихнула фінансова криза, що вибухнула наприкінці 2009 року", – пише агентство.

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Довідка 23 квітня 2010 року Греція була офіційно змушена просити фінансової підтримки від ЄС, щоб уникнути банкрутства. Євросоюз надав три пакети фінансової допомоги (2010, 2012 та 2015 рр.). 1 липня 2015 року Греція допустила дефолт. Ще через три роки наслідки кризи були подолані – 20 серпня 2018 року завершилася програма фінансування Греції кредиторами. 23 квітня 2010 року Греція була офіційно змушена просити фінансової підтримки від ЄС, щоб уникнути банкрутства. Євросоюз надав три пакети фінансової допомоги (2010, 2012 та 2015 рр.). 1 липня 2015 року Греція допустила дефолт. Ще через три роки наслідки кризи були подолані – 20 серпня 2018 року завершилася програма фінансування Греції кредиторами.

В останні роки банки скоротили свої коефіцієнти необслуговуваних ризиків (NPE) до рівня нижче від 6% із 45% у 2016 році та скоротили участь держави. Вони стали прибутковими та хочуть розподілити дивіденди у розмірі до 30% від прибутку 2023 року.

"Ми не очікуємо на будь-які перешкоди з приводу розподілу дивідендів, ми очікуємо отримати зелене світло від ЄЦБ найближчими днями", – повідомив Reuters один із банкірів.

Представник ЄЦБ відмовився від коментарів.

Чотири найбільші банки Греції – Eurobank, Національний банк, Piraeus Bank і Alpha Bank – оголосили про загальний прибуток у розмірі близько 3,5 млрд євро в 2023 році, що підтримується високими відсотковими ставками і сильним економічним зростанням.

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"Ми очікуємо високого чистого прибутку і цього року, особливо якщо зниження відсоткових ставок ЄЦБ буде меншим, ніж очікувалося спочатку", – сказав агентству другий банкір.

Ще два банкіри, знайомі з проблемою, додали, що значне економічне зростання Греції та висока прибутковість допомагають збільшити прибуток.