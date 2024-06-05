Банки Греції виплатять дивіденди вперше за 16 років. Чекають на дозвіл ЄЦБ – Reuters
Європейський центральний банк схвалить прохання грецьких банків відновити виплату дивідендів через 16 років. Про це із посиланням на джерела пише Reuters.
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"Банківський сектор Греції повертається до нормального життя після трьох рекапіталізацій, які призвели до його націоналізації в попереднє десятиліття, коли країну сколихнула фінансова криза, що вибухнула наприкінці 2009 року", – пише агентство.
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В останні роки банки скоротили свої коефіцієнти необслуговуваних ризиків (NPE) до рівня нижче від 6% із 45% у 2016 році та скоротили участь держави. Вони стали прибутковими та хочуть розподілити дивіденди у розмірі до 30% від прибутку 2023 року.
"Ми не очікуємо на будь-які перешкоди з приводу розподілу дивідендів, ми очікуємо отримати зелене світло від ЄЦБ найближчими днями", – повідомив Reuters один із банкірів.
Представник ЄЦБ відмовився від коментарів.
Чотири найбільші банки Греції – Eurobank, Національний банк, Piraeus Bank і Alpha Bank – оголосили про загальний прибуток у розмірі близько 3,5 млрд євро в 2023 році, що підтримується високими відсотковими ставками і сильним економічним зростанням.
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"Ми очікуємо високого чистого прибутку і цього року, особливо якщо зниження відсоткових ставок ЄЦБ буде меншим, ніж очікувалося спочатку", – сказав агентству другий банкір.
Ще два банкіри, знайомі з проблемою, додали, що значне економічне зростання Греції та висока прибутковість допомагають збільшити прибуток.
- Річна інфляція в єврозоні в травні 2024 року прискорилася до 2,6%, що може негативно вплинути на рішення Європейського центробанку знизити облікову ставку на початку червня.