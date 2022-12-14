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Банки повысили ставки по депозитам в гривне. Данные НБУ

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14.12.2022, 14:40
Банки повысили ставки по депозитам в гривне. Данные НБУ - Фото
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В ноябре ставки по гривневым депозитам в банках выросли. Об этом свидетельствуют данные НБУ. Средняя ставка выросла на 0,7 п.п. и составляет 11,5% годовых. Доходность валютных депозитов снизилась на 0,1 п.п. и составляет 0,7% годовых.

Также в прошлом месяце наблюдался прирост депозитного портфеля. Украинцы принесли в банки 13,3 млрд грн. И гривневый портфель в целом вырос на 2,4% до 561 млрд грн.

Валютных вкладов в прошлом месяце стало больше на $217 млн. Валютный депозитный портфель вырос на 2,5% до $8,8 млрд.


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