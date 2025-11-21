Банки в Украине сохранили рекордную прибыльность: за три квартала – 119 млрд грн

Фото: НБУ

Коммерческие банки Украины получили 119,4 млрд грн чистой прибыли за девять месяцев 2025 года – на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил Национальный банк.

По оценке НБУ, главный драйвер прибыльности банков – активное кредитование.

"Доходность активов в третьем квартале выросла прежде всего за счет увеличения в структуре активов банков доли кредитов, доходность которых выше по сравнению с другими видами активов. Доля процентных доходов от кредитов в процентных доходах увеличилась до около 48%. Также несколько увеличилась доходность вложений в ОВГЗ. В то же время стоимость фондирования оставалась стабильной. Поэтому чистая процентная маржа выросла до 7,8%, а чистый процентный доход увеличился на 16,6% в годовом измерении", – рассказал НБУ.

Показатель CIR (соотношение расходов к доходам) составляет 40,0% – это низкий уровень, который удерживается четвертый год подряд.

Регулятор указал, что полученная прибыль поддерживает капитал банков и тем самым их потенциал к кредитованию.

"Запасы капитала в банковской системе в целом достаточны, что показала нынешняя оценка устойчивости банков, однако отдельные финансовые учреждения будут выполнять программы капитализации или реструктуризации. Вызовом для банков может стать введение повышенного налога на прибыль по ставке 50% в 2026 году", – говорится в заявлении НБУ.

Повышенный налог банки платили уже дважды: в 2023 году (77 млрд грн) и 2024 году (96 млрд грн).

Новый налог, если законопроект пройдет второе чтение, снова будет уплачиваться в 2026-м.