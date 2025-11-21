Банки в Україні зберегли рекордну прибутковість: за три квартали – 119 млрд грн

Фото: НБУ

Комерційні банки України отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку за дев'ять місяців 2025 року – на 1,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це в четвер, 20 листопада, повідомив Національний банк.

За оцінкою НБУ, головним драйвером прибутковості банків є активне кредитування.

"Дохідність активів у третьому кварталі зросла передусім за рахунок збільшення в структурі активів банків частки кредитів, дохідність яких вища порівняно з іншими видами активів. Частка процентних доходів від кредитів у процентних доходах збільшилася до близько 48%. Також дещо збільшилася дохідність вкладень в ОВДП. Водночас вартість фондування залишалася стабільною. Тож чиста процентна маржа зросла до 7,8%, а чистий процентний дохід збільшився на 16,6% у річному вимірі", – розказав НБУ.

Показник CIR (співвідношення витрат до доходів) становить 40,0% – це низький рівень, який утримується четвертий рік поспіль.

Регулятор вказав, що отриманий прибуток підтримує капітал банків і тим самим їх потенціал до кредитування.

"Запаси капіталу в банківській системі загалом достатні, що засвідчила цьогорічна оцінка стійкості банків, однак окремі фінансові установи виконуватимуть програми капіталізації або реструктуризації. Викликом для банків може стати запровадження підвищеного податку на прибуток за ставкою 50% у 2026 році", – йдеться в заяві НБУ.

Підвищений податок банки сплачували вже двічі: у 2023 році (77 млрд грн) і 2024 році (96 млрд грн).

Новий податок, якщо законопроєкт пройде друге читання, знову буде сплачуватися у 2026-му.