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Банковская система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м - министр Петрашко

Банковская система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м - министр Петрашко
19.05.2020, 08:46

Министр экономики считает, что банковская система Украины не работает

Банковская система Украины находится в худшем состоянии, чем в 2014 году. Такое мнение озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью LIGA.net.

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"Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет - достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м", - считает Петрашко.

По его мнению, реформирования банковской системы не произошло.

"Она не является реформированной по существу: стоит вспомнить уровень NPL-кредитов в портфелях государственных банков (non-performing loans, кредиты, не обслуживаются. - Ред.). Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора", - заявил Петрашко.

Также министр указал на "отсутствие кредитования, которое является основной функцией банковской системы".

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  • По данным НБУ, по итогам первого квартала платежеспособные банки Украины получили 15,97 млрд грн прибыли, что на 23,8% больше, чем аналогичный период 2019 года (12,9 млрд грн). Прибыль банков за 2019 год составила 42,7 млрд грн.
  • В 2018 году банковский сектор впервые за пять лет получил прибыль - она составила исторические 15 млрд грн. 2017 год банки Украины завершили с убытком 26,5 млрд грн. В 2016 году убытки составляли 159,4 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 53 млрд грн.
Юрий Тарасовский
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банковская система банки игорь петрашко
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