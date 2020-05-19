Банковская система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м - министр Петрашко

Банковская система Украины находится в худшем состоянии, чем в 2014 году. Такое мнение озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью LIGA.net.
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"Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет - достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м", - считает Петрашко.
По его мнению, реформирования банковской системы не произошло.
"Она не является реформированной по существу: стоит вспомнить уровень NPL-кредитов в портфелях государственных банков (non-performing loans, кредиты, не обслуживаются. - Ред.). Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора", - заявил Петрашко.
Также министр указал на "отсутствие кредитования, которое является основной функцией банковской системы".
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