Бывшим владельцам банка Юнисон вернут остатки имущества

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил удовлетворение акцептованных требований кредиторов ПАО Банк Юнисон, оставшееся имущество банка может быть возвращено его владельцам.
В пресс-службе Фонда сказано, что после удовлетворения требований всех кредиторов банка осталось нереализованное имущество: 408 кредитов, по которым есть задолженность, дебиторская задолженность, 98 единиц компьютерной техники, 15 транспортных средств, мебель, инвентарь, бланки векселей и чековых книжек.
Отмечается, что акционеры банка должны направить заявление о намерении получить или отказаться от указанного имущества не позднее 30 дней с даты размещения сообщения на сайте ликвидируемого банка.
- В конце апреля 2016 года НБУ отнес банк Юнисон к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности. На момент принятия этого решения акционерами банка было 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала финучреждения.
- Акционеры банка тогда заявили, что не признают претензии НБУ и будут отстаивать свою позицию и права в судебном порядке, и неоднократно через суд запрещали ФГВФЛ начинать ликвидацию финучреждения.
- В июне 2018-го Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации банка.
- В мае 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск кипрских компаний Интентост Системс ЛТД и Мелигант Групп ЛТД, отменив решение Нацбанка о ликвидации банка Юнисон. В октябре апелляционный суд признал законность решения НБУ по банкротству банка Юнисон.