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Бывшим владельцам банка Юнисон вернут остатки имущества

Бывшим владельцам банка Юнисон вернут остатки имущества
13.02.2020, 16:30

Владельцам банка Юнисон Фонд гарантирования вкладов предложил забрать остатки имущества финучреждения

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил удовлетворение акцептованных требований кредиторов ПАО Банк Юнисон, оставшееся имущество банка может быть возвращено его владельцам.

В пресс-службе Фонда сказано, что после удовлетворения требований всех кредиторов банка осталось нереализованное имущество: 408 кредитов, по которым есть задолженность, дебиторская задолженность, 98 единиц компьютерной техники, 15 транспортных средств, мебель, инвентарь, бланки векселей и чековых книжек.

Отмечается, что акционеры банка должны направить заявление о намерении получить или отказаться от указанного имущества не позднее 30 дней с даты размещения сообщения на сайте ликвидируемого банка.

  • В конце апреля 2016 года НБУ отнес банк Юнисон к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности. На момент принятия этого решения акционерами банка было 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала финучреждения.
  • Акционеры банка тогда заявили, что не признают претензии НБУ и будут отстаивать свою позицию и права в судебном порядке, и неоднократно через суд запрещали ФГВФЛ начинать ликвидацию финучреждения.
  • В июне 2018-го Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации банка.
  • В мае 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск кипрских компаний Интентост Системс ЛТД и Мелигант Групп ЛТД, отменив решение Нацбанка о ликвидации банка Юнисон. В октябре апелляционный суд признал законность решения НБУ по банкротству банка Юнисон.
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