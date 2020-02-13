Бывшим владельцам банка Юнисон вернут остатки имущества

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил удовлетворение акцептованных требований кредиторов ПАО Банк Юнисон, оставшееся имущество банка может быть возвращено его владельцам.

В пресс-службе Фонда сказано, что после удовлетворения требований всех кредиторов банка осталось нереализованное имущество: 408 кредитов, по которым есть задолженность, дебиторская задолженность, 98 единиц компьютерной техники, 15 транспортных средств, мебель, инвентарь, бланки векселей и чековых книжек.

Отмечается, что акционеры банка должны направить заявление о намерении получить или отказаться от указанного имущества не позднее 30 дней с даты размещения сообщения на сайте ликвидируемого банка.