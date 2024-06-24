Бывший глава банка ЕС Вернер Хойер оказался под следствием. Его подозревают в коррупции

Фото: EPA

Немецкий экономист Вернер Хойер, который 12 лет возглавлял Европейский инвестиционный банк, оказался под следствием. Его подозревают в коррупции, злоупотреблении влиянием и присвоении денег Евросоюза, пишет Financial Times.

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Сам Хойер называет эти обвинения абсурдными и безосновательными.

ЕИБ – один из крупнейших многосторонних банков развития в мире. Хойер руководил им в 2012-2023 годах, с 1 января 2024 года его сменила в должности Надя Кальвиньо.

Расследование ведет прокуратура Европейского Союза (EPPO), проверяющая нецелевое использование средств ЕС. FT указывает, что это одно из самых громких дел с момента создания EPPO в 2021 году.

ЕИБ сообщил, что снял иммунитет с двух бывших сотрудников, чтобы прокуратура могла проверить их на причастность к коррупции. Но официально о том, что один из подозреваемых – это Хойер, в банке не говорят.

"Обвинения против меня абсолютно абсурдны и необоснованны. Я ожидаю, что они будут полностью расследованы и разъяснены, и прошу ЕИБ в полной мере сотрудничать с EPPO. Я также полностью сотрудничаю с EPPO и требую полного разъяснения фактов", — заявил Хойер в комментарии FT.