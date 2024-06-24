Колишній глава банку ЄС Вернер Хоєр опинився під слідством. Його підозрюють у корупції
Німецький економіст Вернер Хоєр, який 12 років очолював Європейський інвестиційний банк, опинився під слідством. Його підозрюють у корупції, зловживанні впливом та привласненні грошей Євросоюзу, пише Financial Times.
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Сам Хоєр називає ці звинувачення абсурдними та безпідставними.
ЄІБ – один з найбільших багатосторонніх банків розвитку у світі. Хоєр керував ним у 2012-2023 роках, з 1 січня 2024 року його змінила на посаді Надя Кальвіньйо.
Розслідування веде прокуратура Європейського Союзу (EPPO), яка перевіряє нецільове використання коштів ЄС. FT вказує, що це одна з найгучніших справ з моменту створення EPPO у 2021 році.
ЄІБ повідомив, що зняв імунітет з двох колишніх співробітників, щоб прокуратура могла перевірити їх на причетність до корупції. Але офіційно про те, що один з підозрюваних – це Хоєр, у банку не кажуть.
"Обвинувачення проти мене абсолютно абсурдні та необґрунтовані. Я очікую, що вони будуть повністю розслідувані та роз’яснені, і прошу ЄІБ повною мірою співпрацювати з EPPO. Я також повністю співпрацюю з EPPO і вимагаю повного роз’яснення фактів", – заявив Хоєр в коментарі FT.
- ЄІБ – ключова інституція в європейській економіці. Банк, заснований 1958 року, розподіляє фінансові ресурси на проєкти, які допомагають досягнути цілей Європейського Союзу. Ця установа відіграватиме ключову роль у відновленні України.
- У листопаді 2023 року ЄІБ відкрив офіс у Києві за участі тодішнього президента ЄІБ Вернера Хоєра та віцепрезидентки Терези Червінської.