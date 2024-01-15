Бывший топ из банка Жеваго избежал уголовной ответственности по сроку давности
Днепровский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит" Игоря Копертехина в связи с истечением сроков давности. Об этом говорится в судебном реестре.
Копертехина обвиняли в служебной халатности, причинившей тяжелые последствия в виде материального ущерба для банка (ч. 2 ст. 367 УК). Конкретно ему инкриминировали причастность к выводу денег из ФиК через австрийский Meinl Bank.
Согласно судебным материалам менеджмент банка использовал компанию Nasterno Commercial Limited для заключения в 2015 году заведомо убыточных кредитных договоров и договоров залога на $53,7 млн и $59,2 млн.
Суд посчитал, что с учетом подозреваемого в розыске (три года и 52 дня) срок привлечения к уголовной ответственности по указанному обвинению завершился 21 декабря 2023 года.
Поэтому 3 января 2024 года по ходатайству стороны защиты суд освободил Копертехина от уголовной ответственности и закрыл уголовное производство по нему.
Решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.
9 января из-за этого решения в Днепровском районном суде Киева состоялись обыски.
- НБУ признал неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит" в 2015 году.
- В 2019 году владельцу банка Константину Жеваго сообщили о подозрении о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн банка. Он находится во Франции, отказавшейся выдать его Украине. В 2023 году бизнесмен получил новое подозрение в подкупе главы Верховного суда.
- Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году проиграл выборы в своем округе. Жеваго – один из самых богатых людей Украины.