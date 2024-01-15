Бывший топ из банка Жеваго избежал уголовной ответственности по сроку давности

Суд закрыл уголовное дело против банкира Игоря Копертехина, заместителя председателя правления обанкротившегося банка "Финансы и Кредит"

Фото: банк "Финансы и Кредит" / Facebook

Днепровский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит" Игоря Копертехина в связи с истечением сроков давности. Об этом говорится в судебном реестре.

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Копертехина обвиняли в служебной халатности, причинившей тяжелые последствия в виде материального ущерба для банка (ч. 2 ст. 367 УК). Конкретно ему инкриминировали причастность к выводу денег из ФиК через австрийский Meinl Bank.

Согласно судебным материалам менеджмент банка использовал компанию Nasterno Commercial Limited для заключения в 2015 году заведомо убыточных кредитных договоров и договоров залога на $53,7 млн и $59,2 млн.

Суд посчитал, что с учетом подозреваемого в розыске (три года и 52 дня) срок привлечения к уголовной ответственности по указанному обвинению завершился 21 декабря 2023 года.

Поэтому 3 января 2024 года по ходатайству стороны защиты суд освободил Копертехина от уголовной ответственности и закрыл уголовное производство по нему.

Решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

9 января из-за этого решения в Днепровском районном суде Киева состоялись обыски.